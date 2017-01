CBF muda comando da base, mas mantém Gallo como técnico das seleções olímpica e sub-20

Gallo foi afastado da função de coordenador da base depois que a seleção sub-20 ficou com a quarta colocação no campeonato sul-americano da categoria, obtendo a última vaga para o Mundial.

Ao menos 10 nomes de diversas funções das categorias de base, como técnicos, coordenadores e auxiliares estão sendo trocados. A partir de agora, Erasmo Daminiani, que comandava a base do Palmeiras, será o coordenador das categorias inferiores do Brasil.

“Agora meritocracia total; todo mundo chega com currículo de base. Todo mundo é especialista no assunto, gente que há anos trabalha nisso aí”, disse à Reuters nesta sexta-feira uma alta fonte da CBF. “O Gallo fica a partir de agora como técnico da sub-20 e da olímpica”, completou.

Antes da decisão, a CBF se reuniu com muitos profissionais da área e dos grandes clubes para ouvir opiniões. “Não adianta ter gente na base do Brasil que é gente fina, legal, mas nunca trabalhou com a formação de jogadores e nas categorias de base. Esse perfil não interessa mais. Queremos especialistas no assunto. Não tem mais amizade na CBF, tem meritocracia e gente do ramo", explicou a fonte.