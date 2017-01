NXP comprará Freescale Semiconductor e combinará operações em acordo de US$40 bi

NOVA YORK (Reuters) - A fabricante de chips NXP Semiconductors acertou a compra da rival menor Freescale Semiconductor, e as empresas vão fundir as operações, num acordo que avalia a companhia combinada em mais de 40 bilhões de dólares.

O negócio, anunciado pelas duas companhias no final do domingo e noticiado primeiro pela Reuters, tornará a empresa em líder do setor dentro dos mercados de semicondutores industriais e automotivos.