Rumores de carro da Apple alimentam debate sobre carro do futuro em Genebra

GENEBRA (Reuters) - O principal ponto de debate no salão do automóvel de Genebra nesta semana provavelmente será um veículo que pode nunca vir a ser fabricado: o carro da Apple.

A montadoras do mundo todo se reunirão na cidade suíça para apresentar as mais recentes minivans, carros para cidade e utilitários esportivos ante um cenário de mercado incerto, com sinais crescentes de recuperação na Europa contrabalançados por demanda em desaceleração em mercados emergentes.