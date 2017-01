Tribunal da ONU para Camboja indicia mais dois ex-membros do Khmer Vermelho

PHNOM PENH (Reuters) - Um tribunal de guerra apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU) no Camboja indiciou dois ex-membros do Khmer Vermelho por crimes contra a humanidade, nesta terça-feira, por seu suposto papel nas mortes de estimadas 1,8 milhão de pessoas durante o regime nos anos 1970.

As acusações foram feitas contra Im Chaem, monja budista na casa dos 60 anos suspeita de comandar um campo de trabalhos forçados, e Meas Muth, ex-chefe da Marinha de cerca de 80 anos que supostamente enviou detidos para um centro de tortura onde pelo menos 14 mil pessoas morreram.

As acusações mais recentes cobrem brechas em leis e convenções cambojanas e internacionais, e incluem assassinato, extermínio, escravidão e perseguição política e étnica, assim como “outros atos desumanos”.

Muitos remanescentes do Khmer Vermelho estão integrados à sociedade e alguns ocupam cargos no governo, que vem sendo acusado de tentar deter os avanços do tribunal para proteger figuras proeminentes.