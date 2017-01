Wall Street recua de patamares recordes; ações de tecnologia pesam

Números fracos de vendas de automóveis e comentários do Irã também levaram os investidores a recuar após uma forte subida dos principais índices em fevereiro. Os operadores também estavam à espera de uma série de dados econômicos nesta semana, culminando com o relatório sobre o mercado de trabalho.

As ações de tecnologia caíram, com os investidores embolsando lucros um dia após o Nasdaq atingir o marco de 5.000 pontos pela primeira vez desde o pico da bolha da Internet, em março de 2000.

As ações da Microsoft Corp foram as que mais pesaram no Nasdaq e no S&P 500, com uma queda de 1,4 por cento, a 43,28 dólares, seguidas pelo papel da Cisco Systems, que recuaram 2,2 por cento.