Ex-fuzileiro britânico é morto durante conflito na Síria contra Estado Islâmico

Erik Scurfield, de 25 anos, foi para a Síria em iniciativa própria como cidadão e morreu após ser atingido por um tiro de morteiro na segunda-feira, quando lutava com as forças curdas YPG contra os militantes do Estado Islâmico, perto de Tal Hamis, no nordeste da Síria, disse à Reuters uma fonte curda ligada aos combatentes YPG.