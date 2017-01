Gasolina com mais etanol valerá a partir de 16 de março

BRASÍLIA (Reuters) - O governo anunciou nesta quarta-feira que o aumento da mistura de etanol de anidro na gasolina, de 25 por cento para 27 por cento, começará a valer em 16 de março, depois de quase um mês de testes adicionais para comprovar a viabilidade da nova composição do combustível.

Com a medida, o governo fortalece o setor de etanol do Brasil, que atravessa uma crise nos últimos anos, com o fechamento de dezenas de usinas.