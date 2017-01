Estado Islâmico sequestrou estrangeiros na Líbia, diz Áustria

VIENA (Reuters) - Militantes do Estado Islâmico na Líbia sequestraram um grupo de estrangeiros no campo de petróleo de Al-Ghani na semana passada, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Áustria nesta segunda-feira, citando “informações confiáveis” e acrescentando que eles estavam vivos quando foram levados.