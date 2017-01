Brasil e México acertam renovação de acordo automotivo até 2019

BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Brasil e México acertaram a renovação de um acordo de comércio automotivo entre ambos até 2019, evitando a entrada em vigor de um regime de livre comércio do qual o governo federal afirma que o Brasil ainda não está preparado para participar, apesar do cenário cambial mais favorável às exportações do país.

"(O novo acordo) continua tendo a previsão de livre comércio após os quatro anos", disse o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, a jornalistas durante a assinatura do novo pacto. "O simples fato da renovação do regime de cotas pressupõe a aceitação do próprio México. Esse regime ainda é o melhor em atender as duas partes", disse o ministro.