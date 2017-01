Avião de Harrison Ford perdeu potência antes de acidente em Los Angeles, diz relatório

(Reuters) - O avião vintage do ator Harrison Ford perdeu potência no motor pouco antes do acidente ao pousar em um campo de golfe em Los Angeles na semana passada, de acordo com um relatório divulgado nesta terça-feira.

Análises preliminares do Conselho Nacional de Segurança do Transporte confirmam transmissões do rádio de Ford relatando um problema no motor para a torre de controle do aeroporto de Santa Mônica na última quinta-feira.

Ford, de 72 anos, conhecido por personagens icônicos como Indiana Jones em "Os Caçadores da Arca Perdida" e suas sequências como Han Solo na franquia "Guerra nas Estrelas", ficou seriamente ferido no acidente do avião monomotor de 1942 Ryan Aeronautical ST-3KR, também conhecido como PT-22 Recruit.

O relatório do Conselho Nacional divulgado nesta terça-feira disse que o avião de Ford "sofreu danos substanciais por conta da perda de potência do motor e a aterrissagem forçada subsequente após decolagem no aeroporto municipal de Santa Mônica".

Ford fez uma volta para à esquerda para o aeroporto quando perdeu potência e durante a queda a aeronave ficou presa no topo de uma árvore e caiu no campo de golfe, a cerca de 240 metros da pista, disse o relatório.

O relatório não nomeia Ford como piloto e ocupante do avião, mas sua porta-voz confirmou que era ele.

O Conselho Nacional de Segurança do Transporte continua a investigar a colisão após descobertas iniciais divulgadas nesta terça-feira.

Ford foi levado ao hospital, onde ainda estava na segunda-feira, de acordo com nota da ABC News. Uma porta-voz do ator se recusou a comentar na segunda-feira e não foi possível contatá-la imediatamente nesta terça-feira.