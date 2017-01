Desenvolvedores lutam para criar aplicativo decisivo para Apple Watch

Um aplicativo decisivo que prenda a atenção de consumidores será crucial para o sucesso do Apple Watch e pode levar ao surgimento de novas companhias, como fez o iPhone. O apliativo de compartilhamento de fotos Instagram cresceu para um negócio de 1 bilhão de dólares comprado pelo Facebook, e o Snapschat passou de um aplicativo de mensagens móveis para uma companhia avaliada em 19 bilhões de dólares.

A Apple bloqueou alguns recursos, como o giroscópio e o acelerômetro, no kit para desenvolvedores, e o simulador do relógio não pode testar todas as funções, segundo desenvolvedores. A Apple não quis comentar sobre o motivo pelo qual desenvolvedores não podem acessar certos recursos.