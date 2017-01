Índice europeu de ações fecha quase estável, perto de máxima em sete anos

Por Blaise Robinson e Alistair Smout

PARIS/LONDRES (Reuters) - O principal índice europeu de ações fechou quase estável, perto das máximas em sete anos atingidas nesta quinta-feira, pressionado pelo papel da Sabadell após o banco fazer uma oferta pelo TSB, embora balanços corporativos melhores que o esperado tenham amparado o mercado.

O índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações do continente, encerrou com variação positiva de 0,02 por cento, a 1.574 pontos.

O índice renovou a máxima em sete anos, a 1.581 pontos, durante a sessão, dando sequência ao avanço de 1,5 por cento na quarta-feira, que foi impulsionado pela queda do euro.

A ação do espanhol Banco de Sabadell caiu 6,6 por cento após proposta que atribuiu valor de cerca de 2,6 bilhões de dólares ao banco britânico TSB. O papel do TSB subiu 23,5 por cento.

"O Sabadell pode diversificar seus negócios de maneira a se afastar do mercado espanhol com essa operação, então pode ser bom para eles. Mas precisam separar o dinheiro e é um novo mercado para eles, então um pouco desconhecido", disse o analista de mercados do CMC Markets, Jasper Lawler.

"Bancos europeus ainda precisam de balanços fortes e talvez aquisições não sejam a postura conservadora buscada por investidores".

A ação da mineradora de sal e potássio alemã K+S ganhou 7,5 por cento e a da companhia de engenharia marinha holandesa Boskalis valorizou-se 5 por cento após ambas as empresas divulgarem resultados melhores que o esperado.