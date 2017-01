Manifestações a favor da Petrobras e governo chegam a pelo menos 20 Estados

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Protestos convocados por sindicatos de petroleiros e movimentos sociais a favor da Petrobras e da presidente Dilma Rousseff aconteceram nesta sexta-feira simultaneamente em pelo menos 20 Estados e no Distrito Federal.

As manifestações ocorreram dois dias antes dos protestos programados contra Dilma para domingo, que incluem pedidos de impeachment em meio a um escândalo de corrupção que envolve a petroleira estatal.

Dilma também enfrenta uma crise política com os aliados no Congresso e se esforça para fazer um forte ajuste fiscal, que pode desacelerar os investimentos públicos no país e levar o governo a adotar medidas consideradas impopulares.