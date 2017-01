Tombini: é factível convergência para centro da meta de inflação em 2016

Em apresentação durante evento do Goldman Sachs em São Paulo, Tombini citou a ocorrência, neste momento, de dois processos simultâneos de ajustes de preços relativos na economia brasileira: dos preços domésticos em relação aos internacionais pela valorização do dólar e dos preços administrados em relação aos livres.

"Com isso, reduz as pressões de preços administrados à frente e, devido ao efeito da base de cálculo, irá contribuir para uma queda significativa da inflação acumulada em 12 meses no início do próximo ano", afirmou.