TCU vai apurar decisões dos Conselhos de Administração e Fiscal da Petrobras

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu apurar a responsabilidade de integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Petrobras nos casos de possíveis falhas cometidas na gestão da petroleira.

De acordo com o documento lido por Carvalho, a decisão permitirá avaliar se os conselhos praticaram "atos de gestão ruinosa" ou deixaram "de atuar com o necessário dever de cuidado; expondo, portanto, todos os atos, fatos e procedimentos, efetivamente, à luz do sol".