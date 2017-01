Presidente do conselho da Galp propõe Gomes da Silva para suceder CEO

LISBOA (Reuters) - O presidente do Conselho de Administração do grupo português Galp Energia, Américo Amorim, propôs que Carlos Gomes da Silva seja o novo presidente-executivo da "oil&gas", sucedendo Manuel Ferreira de Oliveira, que vai deixar a liderança da empresa após uma assembleia-geral em 16 de abril.

"Pretendo propor que a liderança da equipe executiva caiba ao engenheiro Carlos Gomes da Silva, que anteriormente exerceu várias funções diretivas na Galp Energia e é seu administrador executivo desde 2008," disse Américo Amorim, em um comunicado divulgado no site do regulador de mercado português.

"Profissional com profundo conhecimento da empresa e dos seus negócios, com capacidade e experiência que asseguram a qualidade de gestão e o compromisso com a continuidade da estratégia e as prioridades da Galp Energia," completou.