Presidentes da ficção são mais populares do que Obama, revela pesquisa

Por Roberta Rampton

WASHINGTON (Reuters) - Seja o bem-intencionado Josiah Bartlet, da série "The West Wing", ou o manipulador Frank Underwood, de "House of Cards", os norte-americanos preferem presidentes de televisão do que o autêntico mandatário dos Estados Unidos, Barack Obama.

Uma pesquisa da Reuters-Ipsos feita este mês mostrou que 54 por cento dos norte-americanos têm opinião desfavorável de Obama, conhecido por seu estilo presidencial distante e cauteloso, enquanto 46 por cento o veem de modo positivo.

Mas, quando lhes pediram para imaginar que David Palmer, da série "24", era o presidente, 89 por cento das pessoas que tinham visto esse drama da Fox focado no contraterrorismo disseram ter uma avaliação favorável do presidente desempenhado por Dennis Haysbert.

Jed Bartlet, de "The West Wing" -interpretado por Martin Sheen e amado pelos democratas, incluindo muitos que trabalham na Casa Branca de Obama- foi avaliado favoravelmente por 82 por cento de seus telespectadores na NBC.

No universo sombrio de "Battlestar Galactica", no SyFy, a presidente Laura Roslin, papel da atriz Mary McDonnell, recebeu 78 por cento de classificação favorável entre os fãs de sua busca para encontrar terra e escapar dos Cylons, uma raça de robôs humanoides assassinos.

Com os norte-americanos acentuadamente divididos por linhas partidárias, é improvável que qualquer outro presidente na vida real possa obter altíssimos índices de apoio, disse Tevi Troy, um historiador especializado na presidência dos EUA e autor do livro "What Jefferson Read, Ike Watched, and Obama Tweeted" (O que Jefferson leu, Ike viu, e Obama tuitou", um estudo da cultura popular na Casa Branca.

"Quase metade do país vai ficar predisposta contra você só porque essa é a maneira como se alinham, ou com os republicanos ou com os democratas", disse Troy.