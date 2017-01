BBC não vai renovar contrato de apresentador de "Top Gear" Jeremy Clarkson

LONDRES (Reuters) - A BBC informou nesta quarta-feira que não vai renovar o contrato de Jeremy Clarkson, apresentador do popular programa automotivo "Top Gear", após desentendimentos com um produtor.

Clarkson, de 54 anos, que se envolveu em diversas polêmicas, já estava cumprindo período de aviso por conta de acusações no ano passado de que usou linguagem racista enquanto filmava o programa.

"É com profunda tristeza que disse a Jeremy Clarkson hoje que a BBC não vai renovar seu contrato", disse o diretor-geral da BBC, Tony Hall, em nota.

Mais de um milhão de pessoas do mundo todo assinaram uma petição online pedindo que a BBC colocasse Clarkson de volta ao após depois que ele foi suspenso inicialmente.

Em uma reportagem, a BBC disse que o produtor Oisin Tymon foi vítima de um ataque físico e verbal não provocado de Clarkson em um hotel no norte da Inglaterra, no início deste mês, que o deixou sangrando e com o lábio inchado.