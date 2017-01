Cuba quer iniciar logo conversas sobre direitos humanos com EUA

“Estas conversas sobre direitos humanos constituem um exemplo da disposição de Cuba para abordar qualquer tópico com os Estados Unidos, apesar de nossas diferenças”, disse Pedro Luis Pedroso, funcionário do Ministério das Relações Exteriores cubano especializado em legislação internacional, aos repórteres em Havana.

A proposta surgiu em um momento no qual o progresso rumo à normalização das relações diplomáticas entre os adversários de longa data parece ter desacelerado. As autoridades dos EUA não comentaram de imediato a oferta de Havana, que levaria a questão dos direitos humanos a ser tratada de forma separada da restauração dos laços diplomáticos.

As conversas diplomáticas começaram com grande alarde em janeiro. Desde então elas se tornaram mais sigilosas, e agora os dois lados estão minimizando nos bastidores as perspectivas de reabertura das embaixadas nos dois países antes da Cúpula das Américas, que acontece entre os dias 10 e 11 de abril no Panamá.