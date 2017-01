Dow Chemical venderá maioria de ativos de cloro em acordo de US$5 bi

(Reuters) - A Dow Chemical Co disse que vai separar uma parte significativa de seu negócio de cloro e vendê-la para a rival menor Olin Corp numa transação com eficiência tributária avaliada em cerca de 5 bilhões de dólares.

A transação, estruturada como um negócio conhecido como "Reverse Morris Trust", permite que a Dow venda seus ativos não principais de vinil e cloro-alcalino, compostos orgânicos clorados globais e de epóxi, localizados na costa do Golfo nos Estados Unidos, sem precisar pagar impostos.

"As conversas de joint ventures estão acontecendo no momento e estamos buscando as respostas estratégicas certas", disse ele.