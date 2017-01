Ataques aéreos liderados por sauditas miram avanço de Houthis sobre Áden, no Iêmen

ÁDEN (Reuters) - Forças aéreas lideradas por sauditas atingiram um comboio de combatentes Houthi iemenitas que avançavam sobre Áden a partir do leste neste sábado, disseram moradores, e a marinha saudita evacuou diplomatas da cidade portuária do sul.

Os combatentes xiitas Houthi aliados do Irã, que procuram derrubar o presidente aliado da Arábia Saudita e do Ocidente, Abd-Rabbu Mansour Hadi, continuaram a obter ganhos desde que a coalizão liderada por sauditas lançou ataques aéreos contra eles na quinta-feira.

Na sexta-feira, os Houthis e unidades do exército aliado ganharam seu primeiro ponto de apoio na costa do Mar Arábico do Iêmen ao tomar o controle do porto de Shaqra, 100 quilômetros a leste de Áden, o que lhes permite abrir uma nova frente para marchar sobre a principal cidade do sul.