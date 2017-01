Eleições locais decisivas testam a força da extrema direita na França

PARIS (Reuters) - Começou neste domingo na França uma votação para eleger milhares de vereadores, que e é considerada um teste para a avaliação do crescimento da Frente Nacional (FN), de extrema direita, na base política.

A FN, partido político de Marine Le Pen, contra a imigração e contra o euro, está apostando na construção de uma base, com a eleição de políticos locais, para se tornar mais popular, com foco nas eleições nacionais.

Embora o partido tenha ficado em segundo lugar no primeiro turno da eleição da semana passada, contradizendo as alegações que a FN se tornou o principal partido do país, a legenda recebeu um em cada quatro votos e é quase certo que se veja um grande aumento da sua quantidade atual de dois vereadores.