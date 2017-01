Agência ambiental dos EUA vai exigir maiores restrições sobre herbicida glifosato

(Reuters) - Reguladores dos EUA vão impor novas restrições a um herbicida amplamente utilizado no mundo, para ajudar no combate à rápida proliferação de ervas daninhas resistentes ao agrotóxico, apurou a Reuters.

A agência norte-americana agendou uma teleconferência para a próxima semana com uma comissão da Weed Science Society of America, uma das principais entidades norte-americanas dedicadas ao estudo de ervas, para discutir quais exigências devem constar em um plano final para o glifosato, disse Larry Steckel, cientista norte-americano que preside a comissão.

A porta-voz da Monsanto Charla Lord não quis discutir se a companhia estava negociando um plano com os reguladores, mas disse que a Monsanto “vai continuar a trabalhar com a EPA para garantir o manuseio apropriado do produto à medida que avançamos no processo regulatório”.