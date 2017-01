Israel testa escudo antimísseis enquanto negociações nucleares do Irã travam

JERUSALÉM/WASHINGTON (Reuters) - Um novo sistema de defesa aérea de Israel, desenvolvido em parceria com os Estados Unidos, atingiu todos os seus objetivos numa série de testes recentes de interceptação real, disseram autoridades israelenses e norte-americanas nesta quarta-feira, o que coloca o projeto no caminho de ser implementado até o próximo ano.

O sistema, chamado Estilingue de Davi, derrubou alvos que simulavam mísseis de longo alcance tais como os Scuds, que têm o potencial de serem lançados contra Israel a partir da Síria ou por guerrilheiros do Hezbollah no Líbano.

Fontes do setor de defesa disseram que os testes mais recentes ocorreram semana passada e na última terça-feira, este coincidindo com as negociações entre o Irã e outras potências sobre o polêmico programa nuclear de Teerã.