Extensão de prazo de empréstimo à Sete Brasil está quase pronta, diz Bradesco

SÃO PAULO (Reuters) - Uma prorrogação por 90 dias do empréstimo-ponte concedido à empresa de construção naval Sete Brasil está quase pronto, disse nesta segunda-feira o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco.

Pouco antes, durante palestra, Trabuco afirmou que a cadeia de óleo e gás no país precisa ser redesenhada devido ao cenário atual do setor e da economia.

De acordo com o executivo, o governo não tem condições de controlar simultaneamente os três pilares da indústria do crédito: o funding, o prazo e as taxas. Por isso, é necessária a participação do mercado de capitais e, antes disso, as contas fiscais precisam ser corrigidas. Continuação...