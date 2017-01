Alibaba amplia investida no setor financeiro com novo banco e índice

PEQUIM/XANGAI (Reuters) - O Alibaba e uma afiliada de finanças aceleraram um esforço para se tornar uma rede financeira online chinesa plena, com o lançamento nesta quinta-feira de um índice que reúne e acompanha papéis do setor de comércio eletrônico e planos para a abertura em junho de um banco na Internet.

O índice CSI Taojin Big Data 100, da Ant Financial Services Group, é o primeiro do tipo na China continental, acompanhando atividades de comércio eletrônico para medir o desempenho das empresas e combinando os bancos de dados do Alibaba às suas aspirações de serviços financeiros.