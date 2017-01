Alibaba cria unidade de negócio automotivo e de 'smart living'

XANGAI/PEQUIM (Reuters) - A chinesa Alibaba, maior companhia de comércio eletrônico do mundo, criou uma unidade automotiva e uma divisão de "smart living" na última semana, disse a companhia nesta sexta-feira, enquanto impulsiona suas operações de computação em nuvem, hardware e big data.

O Alibaba, como muitas companhias de tecnologia concorrentes na China, está correndo para inserir Internet e computação em produtos do dia a dia, de televisores e utensílios domésticos a automóveis.

Isso colocou a companhia avaliada em 214 bilhões de dólares em concorrência com rivais como a gigante de entretenimento e redes sociais Tencent Holdings, o buscador Baidu, o competidor de comércio eletrônico JD.com e a fabricante de smartphones Xiaomi.

O negócio automotivo inclui serviços de marketing feito com base nas análises de big data do Alibaba, além de empréstimos para ajudar os clientes a comprar veículos, disse uma porta-voz do Alibaba em e-mail enviado à Reuters nesta sexta-feira.