Fãs de Harry Potter se convertem em magos num castelo na Polônia

Os participantes de 17 países, com idades que vão de 18 a 60 anos, viajaram ao castelo, no oeste da Polônia, para o evento, que custa 375 dólares, onde interpretam estudantes e professores, além de fantasmas.

Num ambiente com variações do mundo ficcional de Rowling, onde o jovem Potter descobre a magia em Hogwarts enquanto luta contra as artes obscuras, os alunos são divididos em casas, como Durentius, Faust, Libussa, Molin e Sendivogius.