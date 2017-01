Boko Haram raptou 2 mil mulheres para combate e escravidão sexual, alerta Anistia

LONDRES (Thomson Reuters Foundation) - O Boko Haram raptou pelo menos 2 mil mulheres e meninas na Nigéria desde o início de 2014, forçando muitas à escravidão sexual ou ao combate, alertou a Anistia Internacional no primeiro aniversário do sequestro de mais de 270 alunas.

Os militantes islâmicos sequestraram as meninas da aldeia Chibok, no nordeste da Nigéria, em 14 de abril do ano passado, o que chocou nigerianos e provocou indignação internacional. Um ano depois, a maioria permanece em cativeiro.