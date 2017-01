ENTREVISTA-Desafiador, Jean-Marie Le Pen promete não sair da política

BRUXELAS (Reuters) - O fundador da Frente Nacional (FN) da França, Jean-Marie Le Pen, prometeu permanecer na política até morrer, reiterando, em entrevista à Reuters, comentários que mostram que não está se afastando de uma briga de família que vem complicando a meta da extrema direita de chegar ao poder no país.

Na sequência das observações que fez na semana passada sobre as câmaras de gás nazistas e o líder francês nos tempos da guerra, Philippe Pétain, que desencadearam uma crise dentro da Frente Nacional, o ex-paraquedista, de 86 anos, reiterou sua defesa de Pétain.

Le Pen, que presidiu a FN por décadas até entregar o controle do partido à filha, Marine, em 2011, disse que Pétain, cujo governo participou do envio de judeus para campos de concentração nazistas, teve a legitimidade de ser apoiado pelo Parlamento na época.

"Por isso, não acho de modo algum que o marechal Pétain tenha sido um traidor. Acho que ele foi punido com muita severidade. Achei uma injustiça", disse.

Ao fazer isso, um de seus obstáculos tem sido a forma de lidar com seu pai, que fala abertamente o que pensa e usa seu título de presidente honorário do partido para provocar controvérsias no debate político francês.