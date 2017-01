Decisão de colocar Temer na articulação foi pacificadora, diz Jaques Wagner

“Não tenho visão absolutista do poder, acho que ele tem que ser compartilhado... o movimento da presidente Dilma de trazer o vice-presidente para o centro da articulação foi uma medida pacificadora da presidente”, disse o ministro a jornalistas no Rio de Janeiro.

Temer é também o presidente do PMDB, maior partido da base governista, que vem dando dor de cabeça ao governo no Congresso, onde a legenda preside a Câmara dos Deputados e o Senado.

O ministro, ex-governador da Bahia, discordou da opinião do colega de partido e ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro sobre o atual papel do PT, que seria secundário, segundo o gaúcho. Wagner também negou que o governo estaria nas mãos do PMDB, dos presidentes da Câmara, Eduardo Cunha (RJ), e do Senado, Renan Calheiros (AL).