Novo presidente da CBF diz que seleção tem mais a ensinar do que aprender

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero, admitiu nesta quinta-feira, após sua posse, que a derrota por 7 x 1 para a Alemanha foi uma tragédia que ficou marcada no futebol brasileiro, mas acredita que a seleção ainda tem mais a ensinar ao mundo do futebol do que aprender.