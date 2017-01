Argentina abre processo contra empresas de exploração de petróleo nas Malvinas

As principais empresas envolvidas na exploração de petróleo nas Malvinas são Premier Oil, Noble Energy, Falkland Oil and Gas, Rockhopper e Edison International.

Daniel Filmus disse em entrevista coletiva na residência do embaixador argentino em Londres que seu país estava determinado a usar o direito internacional e nacional para prosseguir com o caso. Ele disse que o processo foi interposto contra três empresas listadas na Grã-Bratenha e duas empresas listadas nos Estados Unidos.

No início do mês, as empresas Premier Oil e Falkland Oil and Gas iniciaram suas campanhas de perfuração de 2015, ao anunciarem que tinham encontrado petróleo e gás no primeiro poço em um programa de nove meses.