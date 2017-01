Alibaba vai auxiliar Sinopec com computação em nuvem e big data

XANGAI (Reuters) - O gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba fez uma aliança com a Sinopec, maior refinadora de petróleo da Ásia, para fornecer serviços de computação em nuvem e análise de "big data", disseram as companhias.

O Alibaba tem aproveitado sua boa posição com o governo para criar acordos de computação em nuvem com vários órgãos do governo ou controlados pelo Estado.