Marinha da Itália recupera barco de pesca sequestrado perto da Líbia

O trecho do Mar Mediterrâneo onde o fato ocorreu vem se tornando cada vez mais caótico nos últimos anos, já que milhares de pessoas têm se arriscado na perigosa travessia para a Europa para fugir dos conflitos na Líbia, em outras partes do norte da África e no Oriente Médio.

Segundo um comunicado do Ministério da Defesa, efetivos da Marinha abordaram a traineira, que havia sido parada por um rebocador a cerca de 90 quilômetros do porto líbio de Misrata.

O ministério não informou de imediato se houve algum combate com os sequestradores do barco italiano, nem o que aconteceu com eles ou com os sete tripulantes da embarcação depois que a Marinha recuperou o controle.