Naufrágio pode ter matado até 700 pessoas na costa da Líbia

ROMA (Reuters) - Até 700 pessoas podem ter morrido após embarcação que transportava imigrantes ter virado na costa da Líbia durante a noite em um dos piores desastres na região do Mediterrâneo, disse um funcionário da ONU neste domingo.

Se o desastre for confirmado, será o pior da crise de imigrantes ao sul do Mediterrâneo em décadas e elevando o número total de falecidos desde o começo do ano a mais de 1.500.