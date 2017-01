Líderes da UE pedem reunião urgente para discutir naufrágio de barco de imigrantes

PALERMO, Itália (Reuters) - Até 700 pessoas podem ter morrido depois que um barco de pesca cheio de imigrantes naufragou após deixar a costa da Líbia durante a noite deste domingo, o que pode ter sido o maior desastre no mar Mediterrâneo num momento em que milhares de pessoas tentam fugir da pobreza e da guerra rumo à Europa.

A chefe de Política Externa da UE, Federica Mogherini, afirmou que os ministros de Relações Exteriores do bloco europeu vão discutir o assunto durante um encontro a ser realizado em Luxemburgo na segunda-feira.

Caso seja confirmado o desastre desta madrugada, subirá para 1.500 o número total mortos desde o começo do ano como resultado do fluxo de imigrantes que tentam fugir da insegurança na África Subsaariana e no Oriente Médio.