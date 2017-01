Adidas usará lixo plástico marítimo em produtos a partir de 2016

BERLIM (Reuters) - A companhia alemã de artigos esportivos Adidas está se juntando a um grupo que tenta limpar os oceanos do planeta com um plano para desenvolver materiais a partir de lixo plástico marítimo que podem ser usado em seus produtos.

Como resultado de sua parceira com a iniciativa "Parley for the Oceans", a Adidas anunciou também nesta segunda-feira que irá descontinuar gradativamente o uso de sacolas plásticas em suas 2.900 lojas.

Grandes marcas de moda estão competindo para destacar suas credenciais éticas enquanto organizações como o Greenpeace as pressionam para que cortem seus impactos ambientais e melhorem as condições em fábricas.

A Adidas disse que trabalhará com a Parley para desenvolver fibras feitas a partir de lixo marítimo reclicado para usar em suas roupas, e potencialmente em partes de calçados, a partir do ano que vem. A varejista holandesa G-STAR Raw trabalhou com a Parley no ano passado para lançar uma linha de jeans feita a partir de lixo plástico.