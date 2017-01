Momento de alívio das sanções será principal questão na retomada das negociações com Irã

Depois que acordo preliminar entre o Irã e as seis potências foi fechado na Suíça em 2 de abril, diversas interpretações surgiram sobre o que foi acertado, e ambos os lados deram diferentes versões do calendário previsto.

As conversas começam com um encontro bilateral entre a diretora política da União Europeia, Helga Schmid, e Araqchi, de acordo com a UE. As conversas entre Irã e as seis potências, incluindo os Estados Unidos, com presença da secretária Wendy Sherman, acontecerão durante esta semana.