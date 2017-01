Lucro da Dow Chemical supera expectativas com expansão de margens

As margens de lucro antes de juros, impostos, desvalorização e amortização (Ebitda) operacional subiram 3 por cento alcançando o maior patamar desde 2005, com a mudança de foco da Dow saindo dos negócios voláteis de commodities para negócios de altas margens dando frutos.

No entanto, o dólar mais forte e preços baixos de petróleo pesaram sobre as vendas. As vendas caíram quase 15 por cento para 12,37 bilhões de dólares, abaixo da estimativa média de 13,04 bilhões de dólares entre analistas.