Atual campeão Sevilla passa pelo Zenit e vai à semi da Liga Europa

Por Toby Davis

LONDRES (Reuters) - Kevin Gameiro marcou um gol no fim para garantir um empate em 2 x 2 para o Sevilla contra o Zenit São Pertersburgo que levou a equipe espanhola, atual campeã da Liga Europa, à semifinal do torneio, com uma vitória por 4 x 3 na soma dos dois placares nesta quinta-feira.

A Fiorentina também avançou ao derrotar o Dynamo Kiev, que terminou com 10 jogadores em campo, por 2 x 0 e a vitória por 3 x 1 no placar agregado, enquanto o Napoli completou uma vitória agregada de 6 x 3 com o empate em 2 x 2 na Itália contra o Wolfsburg.

Os piores temores da Uefa, de uma final entre um time da Rússia e outro da Ucrânia, foram afastados, quando somente uma equipe desses dois países avançaram para as semifinais, com o Dnipro Dnipropetrovsk vencendo o Club Brugges por 1 x 0, após um empate sem gols na partida de ida.

O duelo do Sevilla contra o Zenit estava indefinido, depois de os espanhóis vencerem a primeira partida por 2 x 1. A vantagem foi ampliada logo aos seis minutos da partida de volta, com Carlos Bacca convertendo pênalti para os andaluzes.

Os russos, que formavam a única equipe da Liga Europa vinda da Liga dos Campeões, se recuperaram no segundo tempo, com gols de José Rondón e Hulk.

Os visitantes, no entanto, selaram a classificação quando Gameiro empatou a cinco minutos do fim.

O confronto do Napoli contra o Wolfsburg parecida definido e qualquer esperança de uma virada alemã foi extinta com os gols no início do segundo tempo de José Callejón e Dries Mertens.