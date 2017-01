Irã afasta navios das proximidades do Iêmen e reduz tensões, diz Pentágono

O coronel do Exército Steve Warren, porta-voz do Pentágono, afirmou que a flotilha estava em águas internacionais e a meio caminho da costa de Omã nesta sexta-feira, e ainda navegando rumo ao nordeste.

No início da semana, a Marinha dos EUA enviou o porta-aviões USS Theodore Roosevelt e um navio de guerra de escolta para apoiar sete navios de guerra do país já na área ao redor do Golfo de Áden por conta dos temores com a instabilidade crescente no Iêmen.