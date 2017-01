Nave espacial da Nasa explode ao encerrar missão em Mercúrio

CABO CANAVERAL, Estados Unidos (Reuters) - A nave espacial Messenger, pioneira da Nasa, encerrou seu estudo de quatro anos sobre Mercúrio nesta quinta-feira ao colidir com a superfície do planeta, disseram cientistas.

Os controladores de voo no Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, em Maryland, estimaram mais cedo que a Messenger, viajando a mais de 14 mil quilômetros por hora, bateu no chão perto do polo norte de Mercúrio às 16h26 (horário de Brasília).