Leão-marinho duplamente encalhado é encontrado debaixo de carro em São Francisco

SÃO PAULO (Reuters) - Um leão-marinho encontrado nesta semana debaixo de um carro em São Francisco, nos EUA, é “Rubbish”, o mesmo animal que havia sido encontrado na região de Santa Bárbara, na Califórnia, em fevereiro, quando foi libertado no Oceano Pacífico após tratamento, disseram equipes de resgate nesta sexta-feira.

O filhote, que perdeu quase oito quilos em sua estadia no mar, é o mais recente entre os milhares de filhotes de leão-marinho que apareceram na costa da Califórnia este ano, uma vez que as temperaturas mais quentes da água provocam a escassez de seus alimentos.

“O que é assustador é que não sabemos quando isso vai ter fim”, disse Shawn Johnson, diretor de ciências veterinárias no Centro de Mamíferos Marinhos do condado de Marin, perto de São Francisco. “Isso pode ser a nova norma – uma mudança ambiental com a qual estamos lidando agora.”