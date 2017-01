Montadoras de veículos dos EUA encontram obstáculos com desaceleração de vendas

A confiança do consumidor norte-americano está em alta, preços de imóveis estão se recuperando e a gasolina custa menos de 4 dólares por galão em muitas partes do país, ajudando as vendas de grandes caminhonetes e SUVs, que lideram os lucros para as três montadoras de Detroit, assim como já faziam desde antes da crise financeira de 2008/2009.