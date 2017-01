Grécia está disposta a avançar com vendas de ativos para aplacar credores, diz fonte

ATENAS (Reuters) - A Grécia está disposta a finalizar rapidamente uma operação de 1,2 bilhão de euros sob os termos da qual a alemã Fraport passará a operar aeroportos regionais e voltar a receber ofertas por uma fatia majoritária no porto de Pireu, disse uma autoridade sênior de privatizações à Reuters nesta terça-feira.

O plano de avançar com as duas grandes vendas de ativos - cujos futuro estava em dúvida desde que o primeiro ministro, Alexis Tsipras, assumiu o poder - parece ser a mais recente concessão de seu governo para assegurar a ajuda de credores da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI).