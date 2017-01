Le Pen reage contra filha após ser suspenso de partido de extrema direita francês

PARIS (Reuters) - O fundador do partido francês Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, reagiu nesta terça-feira contra a filha e atual líder do partido, Marine Le Pen, depois de ter sido suspenso da legenda de extrema direita, dizendo que espera que ela perca a eleição presidencial de 2017.

O comitê executivo do partido, presidido por Marine, suspendeu a participação de Jean-Marie Le Pen na segunda-feira e disse que iria retirar seu título de presidente honorário depois que ele reiterou sua opinião de que as câmaras de gás nazistas eram apenas um "detalhe" da Segunda Guerra Mundial.

As pesquisas de opinião indicam que Marine poderia chegar ao segundo turno da eleição de 2017, mas não vencer. Não há até agora nenhuma evidência clara nas pesquisas de um impacto do conflito em sua popularidade no eleitorado, ou no partido como um todo.