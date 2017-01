Ministra vê país livre de aftosa com vacinação; ato reduzirá preço de medicamento

(Reuters) - O Brasil passará a ser um país considerado livre de febre aftosa com vacinação ainda neste ano, previu nesta quarta-feira a ministra da Agricultura, Kátia Abreu, durante o lançamento do Plano de Defesa Agropecuária, cuja implantação será a prioridade "número um" da atual gestão.

"Erradicação da febre aftosa, chegaremos em 2015, quando estamos fazendo 120 anos do primeiro foco de febre aftosa...", disse Kátia Abreu durante o seu discurso.

Ela citou que até o final do ano deverão ser incluídos na classificação de "livre de aftosa com vacinação" os Estados do Amapá, Roraima e Amazonas.