Óperas ao vivo e grátis serão transmitidas em novo site da União Europeia

(Reuters) - "La Traviata", a ópera de Verdi sobre o amor impossível de uma cortesã e um jovem, será transmitida ao vivo e de graça para todo o mundo do palco do Teatro Real de Madri na sexta-feira, inaugurando um programa apoiado pela União Europeia e concebido para tornar a ópera mais acessível.

O site Opera Platform (www.theoperaplatform.eu) é um projeto de três anos com um orçamento de quase 4 milhões de euros, dos quais cerca de metade vem do orçamento cultural do bloco europeu, de acordo com um boletim à imprensa.