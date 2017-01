Coreia do Norte está longe de ter míssil capaz de ameaçar EUA, dizem especialistas

LONDRES (Reuters) - A Coreia do Norte deu um passo-chave em seu programa de armas nucleares ao lançar um míssil balístico de teste a partir de um submarino, mas segue a anos de conseguir desenvolver um sistema de mísseis ou um submarino capaz de ameaçar os Estados Unidos, de acordo com especialistas.

A Coreia do Norte permanece tecnicamente em guerra com o Sul, uma vez que o conflito de 1950-1953 terminou com uma trégua, em vez de um tratado de paz, e costuma ameaçar destruir os EUA, maiores aliados do Sul.